Una paciente denuncia los graves problemas que sufrió por faltas en la atención de urgencias dentales en el sistema público. “Si tu eres pobre, y no tienes recursos, pierdes dientes”, comentó Lorena, quien consultó en la ex Posta Central por un dolor de muelas. Sin radiografías o evaluaciones pertinentes, le sacaron una muela. “¿Cómo me van a sacar una muela al achunte?, pregunté, pero me dijeron que ‘acá no tenemos radiografías dentales’”.