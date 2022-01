La noche del 29 de diciembre Janín Gerdes hizo un turno extendido. Debían trabajar dos técnicos, no obstante, estuvo ella sola. Pasó 12 horas seguidas en la Unidad de Maternidad de la Clínica Santa María. Ese fue su último turno, ya que horas más tarde se quitó la vida. Compañeras de trabajo aseguran que no quería seguir trabajando porque no le querían dar sus vacaciones. La sobrecarga laboral se ha visto “de forma habitual”, dicen las trabajadores del centro asistencial. Desde el sindicato de la Clínica, advierten que cuando las personas se toman vacaciones o licencias, los reemplazos nunca llegan, lo que se está repitiendo y “haciendo una costumbre”. Audios previos a su fallecimiento, indican que estaba con ataques de pánico minutos previos de llegar a su fuente laboral. Desde la Clínica Santa María enviaron un comunicado señalando que no hay registros de denuncias formales y que toman todas las medidas para cuidar a sus equipos de trabajos. La familia de Janín analiza tomar acciones legales.