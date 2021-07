En toda una polémica se ha convertido la denuncia de una mujer, quien a través de Twitter subió un video “funando” al guardia del restaurant “Tablón del Ancla” en Puerto Montt por negarle el ingreso al recinto ya que no portaba su Pase de Movilidad. “Yo trabajo en turismo y en Fase 4 está liberado la entrada a un restaurant”, señala la denunciante, mientras el funcionario le recalca que “no, señora. Lo que se liberan son los aforos, no el Pase de Movilidad”. Ante esto, el seremi de Salud de Los Lagos, Alejandro Caroca, aclaró que “revisamos la normativa y efectivamente en Fase 4 el Pase de Movilidad no corre”. Las medidas sanitarias que se deben adoptar en este tipo de locales varían en si los espacios son abiertos o cerrados. Según las autoridades, los locatarios tienen el derecho de tomar este tipo de decisiones. Por otra parte, la mujer también amenazó al guardia con demandarlo por “discriminación”, lo cual también estaría permitido. “Cualquier consumidor que sienta que no corresponde esa situación puede hacer las denuncias en esta situación de excepción sanitaria”, afirmó el seremi de Salud.