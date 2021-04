En exclusiva, CHV Noticias tuvo acceso a una venta ilegal de permisos únicos colectivos. La dueña de un pequeño local de abarrotes cercano a La Vega Central, realizaba esta transacción por $5 mil. No son falsificados y hace uso de una especie de vacío, ya que hasta hace poco menos de un mes no era requisito que las empresas informaran el número de empleadores con los que cuentan. Un hombre compró el permiso y grabó el momento, acudiendo a Carabineros para realizar la denuncia. Pero ahora, por situaciones como esta, se endurecieron los requisitos para que empresas soliciten permisos para sus trabajadores. Tras revisar sus sistemas, Carabineros confirmó que la dueña ha solicitado 1.089 permisos colectivos para sus supuestos trabajadores fantasma. Vender o comprar permisos está prohibido, y quienes lo hagan incurren en varios delitos. La vendedora terminó detenida por Carabineros, y al fiscalizarla, no solo se constató la venta de estos documentos sino también el funcionamiento de una peluquería que no contaba con los permisos necesarios.