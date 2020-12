Colapso, amenazas y respuestas poco claras en torno a la retención del 10% por pensión alimenticia. Ese es el escenario que viven estos días las familias que exigen la liberación de fondos por casos en donde los denominados “papitos corazón” deben millonarias sumas de dinero.

Las primeras solicitudes para retener el 10% del retiro desde las AFP por deuda de pensión de alimentos fueron ingresadas en julio. Sin embargo, algunas madres y padres llevan más de cuatro meses esperando para contar con el monto retenido.

Pero las eternas filas y la poca claridad de los tribunales de familia y las AFP no son los únicos problemas que complica a quienes solicitaron la retención.

Las denuncias de amenazas por parte de los deudores contra sus ex parejas y sus hijos son una realidad que enfrentan miles de mujeres, quienes temen se repitan ante el segundo retiro.

“Voy a poner una constancia para que a mi hijo no le pase nada, porque también me quería pegar a mí. Me amenazó y uno anda con miedo”, condena Marcela Barrientos, una de las afectadas.

En ese contexto, Javiera Fuller, vocera de la agrupación Deuda Pensión de Alimentos, asegura que muchas mujeres tienen miedo de retener el monto a sus ex parejas. “Las denuncias y relatos que tenemos son aún más violentos que antes”, advirtió.

La realidad sobre la pensión de alimentos es crítica en Chile. Según el Ministerio de la Mujer, más del 80% de las deudas se encuentran impagas.

Por eso, se presentará un proyecto de ley con 16 medidas para poder fortalecer el cobro de las pensiones. “Esos padres que no pagan sus pensiones, se les va a complicar la vida”, señaló la ministra de la cartera, Mónica Zalaquett.