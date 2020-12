Un grupo de propietarias decidió ingresar a sus futuras casas, las que oficialmente todavía no les han sido entregadas por parte del Serviu.

El objetivo es protegerlas, ya que desconocidos intentaron tomarse de forma ilegal las viviendas ubicadas en el condominio Rapu Mahuida de San Bernardo.

Los vecinos, enojados por la situación, terminaron atacando con palos a los sujetos y desde ese día resguardan las 770 casas, que están a punto de ser entregadas a sus respectivas familias.

Ingresaron al condominio y cada propietario se hace cargo de proteger su futuro hogar. Dicen que llevan 13 años luchando por su casa propia y no dejarán que nadie se las quite.

“Llevo tres días sin ver a mis hijos, pero yo no me voy, no dejo sola mi casa”, comenta Beatriz, una de las afectadas. “Es muy cansador, pero de nuestras viviendas no nos saca nadie”, agrega Katherine Serrano.

El alcalde de San Bernardo, Leonel Cádiz, asegura que han brindado la seguridad que pueden a los vecinos e indicó que trabajan en coordinación con Carabineros para realizar rondas en la zona.

Asimismo, esperan que el proceso de entrega definitiva se desarrolle pronto. La fecha inicial sería el 25 de enero de 2021.

Por su parte, el Serviu les propuso que abandonaran las casas, pero que continuaran su vigilancia al interior de la obra. Esto, con el objetivo de no retrasar la recepción final de la dirección de obras municipales.