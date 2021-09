En 2012 falleció quien ejercía como alcalde de la comuna, Luis Minardi. En su reemplazo, asumió el concejal independiente por Renovación Nacional, Daniel Morales, quien es hasta la fecha es la máxima autoridad comunal. Desde ese momento, la directora de Obras de la Municipalidad de Limache, Ximena del Río, denunció al edil de Limache por hostigamiento, persecución y acoso laboral, tras ser sumariada y suspendida de sus funciones por sexta vez en el mismo mandato. Los antecedentes fueron calificados como inaceptables por los Tribunales y condenaron al municipio a pagar una multa de 30 millones de pesos. Para los expertos, es una condena que no la pagó el implicado, sino que la comunidad. “El me sacó antes de campaña de reelección. Estoy suspendida desde el 15 de enero a la fecha, es la forma típica de actuar de él”, afirmó Ximena. Es relevante consignar que el puesto de directora de Obras es clave dentro de un municipio, ya que son los encargados de aprobar o rechazar los proyectos inmobiliarios. “Él no me puede obligar a firmar algo que no es, que le gustaría”, indicó la directora, quien se mantuvo durante dos años sin faltas y primera en la lista de la categoría de evaluación. “Desde que él asume, comienzan a acosarme para poder sacarme. Dicho y hecho, me generaron tres sumarios simultáneos y solo es por decir que no en algunas cosas”, contó. Del Río estuvo suspendida de sus funciones casi los cuatro años de su mandato, sin embargo, ganó en todas las instancias una serie de denuncias en Contraloría y demandas en Tribunales, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, recursos de protección y tutelas laborales, en las cuales se acreditó, entre otras cosas, que la municipalidad hizo uso ilegítimo en sus facultades legales para terminar la relación de prestación de servicios intentando ponerle fin mediante un procedimiento no previsto en la institucionalidad. Los concejales de la zona relatan que este caso no es el único y aseguran que ya han interpelado al alcalde por supuestos acosos laborales a otros trabajadores y trabajadoras.