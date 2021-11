En la última década, nuestro país ha experimentado un creciente avance del crimen organizado. Expertos coinciden que la inestabilidad política tras el estallido social ha sido terreno fértil para que carteles mexicanos y colombianos se instalen en Chile. Una frontera inmensa que propicia sus negocios ilícitos y el ingreso de poderoso armamento que ha traído como consecuencia no solo el aumento de los homicidios, la delincuencia y el sicariato, sino también la corrupción política de funcionarios públicos que ponen en peligro la democracia. Un caso es el del ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, acusado de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, quien se mantiene en prisión y cuya libertad ha sido negada tres veces. Los antecedentes de la carpeta investigativa, evidencian el vínculo con narcotraficantes de la zona sur de Santiago. Bandas criminales que estrechan vínculos con autoridades y funcionarios públicos, y que a través de sumas millonarias de dinero compran el silencio, la información y la ausencia de políticas públicas que les permitan operar sin dificultades. Una situación que también ha comenzado a evidenciarse en Peñaflor, donde su alcalde Nibaldo Meza sostiene que hace dos años entregaron información al Ministerio del Interior pidiendo desalojar departamentos tomados por narcos, pero “el Ministerio del Interior no actuó”.