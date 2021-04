Narcotráfico, el fracaso de Chile: Cómo enfrentar legal y penalmente estas organizaciones delictuales

La batalla contra el narcotráfico no es reciente. Ya en 2006 cuando se reformaba el sistema Procesal Penal, diversos allanamientos en la población La Legua permitían terminar con la banda “Los Cara de Pelota”. Era la primera condena por asociación ilícita tras la reforma, pero no sería la última. Poco a poco la autoridad comenzó a develar el lucrativo negocio que hay detrás de las drogas, así como también la organización que estas bandas tienen para poder ejercer esta actividad ilícita. Fiscales y policías comentan cómo es la etapa final de una investigación, donde se cierra una llave con la detención de líderes narcos. Sin embargo, esta no sería la única forma de enfrentar esta compleja realidad. Esto y más lo conocemos en el último capítulo de “Narcotráfico, el fracaso de Chile”, la serie de reportajes exclusivos de CHV Noticias.