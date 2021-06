La candidata presidencial Paula Narváez se refirió este domingo al escenario al interior de Unidad Constituyente, luego de que el PS, PPD y DC definieran durante esta semana apostar por una carta única con miras a La Moneda.

En entrevista con CHV Noticias, la ex ministra proclamada como candidata por el socialismo y que recibió el respaldo el 19 de mayo del PPD, PL y Nuevo Trato, declaró que “no es comprensible, ni se podría en los tiempos que corren, tomar decisiones de carácter cupular, esto dañaría la legitimidad de su elección”.

Sobre la posibilidad de que, en caso de llegar a acuerdo por realizar una primaria ciudadana, la DC apueste por la presidenta del Senado, Yasna Provoste, Narváez sostuvo que “no me corresponde definir con qué candidata se presentaría la DC, es una decisión del partido”.

Por otra parte, la otrora Secretaria General de Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet expresó que “no hay ninguna posibilidad de llevar adelante cambios tibios. La única posibilidad es realmente realizar transformaciones profundas con gobernabilidad”.

“Esto significa que se tienen que hacer propuestas responsables y no populistas. Eso no significa a que no nos vayamos a abocar en materia de seguridad social y de salud. Por dar dos ejemplos fundamentales: No pueden haber más AFP y no puede haber más Isapres, la evidencia es demasiada y constante para la ciudadanía que son sistemas injustos, que lo que han permitido es lucrar y concentrar la riqueza en unos pocos y no garantizar derechos que son fundamentales”, manifestó.

Junto a esto, agregó Narváez que “el pueblo chileno, a través de una revuelta social, instaló una agenda que es radical en cuanto a los cambios que se requieren“.

En la misma línea, argumentó que, para poder realizar estas transformaciones, “se requiere mayoría, nadie puede hacerlo solo. Nadie cree tener todas las ideas iluminadas para resolver todos los problemas. Tiene que ser de manera participativa con una ciudadanía mucho más activa en las soluciones de los problemas”.

“Esa mayoría requiere de unidad, sin unidad no es posible y creo que la centroizquierda tiene que estar unida tras ese enorme objetivo, independiente de quién encabeza ese proyecto”, precisó la candidata presidencial.

Además, indicó que “en tiempos de campaña hay mucha fricción, porque es tiempo de campaña, pero hay que superar este tiempo de campaña para gobernar, y para gobernar se necesitan a todos y todas en el marco de la centroizquierda“.

“El verdadero adversario está en la derecha, en la derecha que ha gobernado durante demasiados años y ha impedido que podamos hacer transformaciones“, concluyó.