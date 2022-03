Lo dieron de alta después de estar un mes internado por COVID-19 y neumonía, pero cuando era trasladado a su casa, sufrió una caída desde una camilla. Esto le produjo serias lesiones en su rostro y cabeza, todo porque el personal de salud no tomó las medidas de seguridad correspondientes. “Me impactó demasiado la situación y me impactó el poco movimiento entre las personas involucradas, no veo reacción”, dice Lisolette, hija de la víctima. Denuncian que los trabajadores en primera instancia habrían decidido no llevar de regreso al adulto mayor al hospital San José. Solo tras la insistencia de su familia, los funcionarios trasladaron de urgencia al paciente de regreso al establecimiento. Desde el hospital lamentaron lo ocurrido y aseguraron que el hombre está fuera de gravedad, e informaron que iniciarán una investigación para establecer responsabilidades. La familia acusa falta de protocolos y personal preparado para enfrentar estas situaciones.