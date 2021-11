Desde un segundo piso del mall Florida Center una niña de 3 años cayó por un espacio entre una escalera mecánica y la baranda de vidrio. La menor se encuentra en coma inducido y su familia espera que su estado evolucione positivamente. Desde el centro comercial emitieron un comunicado señalando que “lamentamos profundamente el accidente ocurrido y el dolor que esta situación ha provocado en la familia de la menor. Al momento del accidente, nuestras instalaciones se encontraban en óptimas condiciones, por lo que el centro comercial cumple y siempre ha cumplido con todos los protocolos de seguridad”. Sin embargo, Eduardo Avello, tío de la víctima, dijo que “hay una irresponsabilidad ahí al no contar con las medidas de seguridad, con lo necesario para que una familia pueda estar en un lugar público de manera segura”. En la misma línea, Mónica Godoy, abuela de la menor, dijo que “según lo que nosotros vimos y lo que se vio en las cámaras, no estaba la seguridad correspondiente. Nosotros lo único que pedimos es que esto no le vuelva a pasar a otro niño y que oren”.