La noche de este lunes, una niña de solo dos años resultó herida, luego de una balacera que se registró en una feria navideña en las cercanías de donde se encontraba junto a su madre en La Pintana y actualmente está internada, fuera de riesgo vital, pero en estado grave.

El hecho ocurrió cerca de las 22:15 horas, cuando la menor de nombre Aymara recibió un fuerte impacto de bala, por lo que tuvo que ser trasladada hasta el hospital Padre Hurtado luego de que el proyectil traspasara uno de sus pulmones.

En entrevista con CHV Noticias, la abuela de la niña, Jacqueline San Martín, comentó que en la familia “están destrozados” y que en la tarde de este martes la menor “se descompensó” por una subida de presión, pero afirmó que ahora se encuentra “estable”. Sin embargo, pidieron realizar cadenas de oración para su pronta recuperación.

Lee también: Alcaldesa de La Pintana por niña baleada: “Los delincuentes andan en la calle y los vecinos tras sus rejas”

Además, piden justicia para poder dar con los responsables del hecho. “Ayer (martes) la municipalidad de La Pintana, alrededor de las 18:00 horas, ingresó la querella criminal. Hoy la van a llevar al hospital para que la leamos y la conservemos, y sepamos en qué va a estar la investigación”.

En esa línea, Jacqueline agregó que “sabemos que la PDI tiene identificados a los presuntos autores y esperando que pase poco tiempo para que los logren atrapar”.

“Esto puede volver a ocurrir. Las instituciones no funcionan, los carabineros no dan abasto, esto va a seguir ocurriendo. Aquí no se acaban las Aymaras baleadas, pueden haber más en otras comunas tan pobres como La Pintana”, continuó la abuela de la niña, quien además agregó que “espero que no pase tanto tiempo en que la autoridad pueda tomar cartas en el asunto, pero luego, con acción”.

Lee también: Seguidilla de fallas: El último vuelo de Nicolás Osorio

Con respecto a si como familia se quedarían un poco más tranquilos si se detiene a los presuntos responsables, la abuela de la niña aseguró que “mi hijo lo que más quiere es que ellos caigan presos. Ahora yo no sé si la justicia se va a comportar como lo que es, justicia para las víctimas, no para ellos, que no logren salir tan fácilmente porque eso está sucediendo, lo hemos visto con muchos casos de personas que han salido, han matado, que son psicópatas y han matado a niñas”.

“Uno de los detectives sí hablo con mi hijo y le dijo que ya tenían identificadas a las dos personas, que fueron los que se enfrentaron a balazos, esa noche”, detalló Jacqueline, aunque señaló que “ellos tienen una red de apoyo bien grande, la delincuencia y el traficante, hay mucha plata de por medio, entonces capaz que ya no estén aquí, en la Región Metropolitana. Ayer andaban rumores de que se habían ido a Cartagena”.