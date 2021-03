Las que pensaron serían unas vacaciones soñadas en Cuba se convirtieron en una pesadilla para una familia chilena que lleva casi un mes sin poder volver al país. Acusan que la aerolínea Copa les cambió el vuelo y no los ha reagendado para retornar a Chile. “Han sido puras mentiras. Nos han acomodado en vuelos que no son reales. Vuelos que caen en días que no están autorizados por el Estado”, denuncian Sebastián y Jocelyn. “Es una burla”, dicen, contando que la empresa les reagendó un vuelo desde Panamá a Santiago. Desde Cancillería afirman que al ser un contrato particular, es la aerolínea la que tiene que hacerse responsable y dar una solución. Un equipo de CHV Noticias intentó comunicarse con la compañía, pero no hubo respuesta.