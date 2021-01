Los salvavidas de La Serena denuncian precarias condiciones de trabajo: “no nos pasan bloqueadores, no tenemos agua potable, no tenemos ni baño”, acusaron. La situación en la que ejercen su labor se suma al despido de tres compañeros, lo que desató la decisión de paralizar las funciones. “Recibimos una carta que indicaba que no íbamos a continuar trabajando por el mes de febrero en la Municipalidad de La Serena, reduciendo aún más el equipo de trabajo. A todos nuestros compañeros nos pareció una falta de respeto hacia el equipo de salvavidas que ya estaba sobrepasado de trabajo con 16 personas”, contó Maximiliano Hernández. Desde el municipio aseguran que están dispuestos a resolver esta situación.