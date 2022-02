Más de 30 parejas de novios denuncian a una productora por no cumplir con los servicios contratados. Dicen que les cancelaron los matrimonios con solo horas de anticipación. Además, la dueña de la empresa desapareció sin dar ninguna explicación. “Este es el vestido de novia que no pude ocupar el día que esperaba”, expresó Camila, una de las afectadas que entregó su testimonio a CHV Noticias. El sábado 29 de enero iba a ser el esperado día, pero mientras se preparaba para la ceremonia, recibió una llamada de la empresa a cargo del evento, llamada Imperio Producciones. Un hombre se presentó como el nuevo propietario de la banquetera y le comunicó que todo se cancelaría porque el personal estaba contagiada de COVID. Se les ofreció como solución reagendar. Alfredo, la pareja de la mujer, aseguró que “ese día lloramos toda la tarde”. Ambos tomaron la decisión de exigir la devolución del dinero y por redes sociales se dieron cuenta que no eran los únicos novios que habían vivido la misma situación con dicha productora. En algunos otros casos, sí se llevó a cabo la ceremonia, pero no se cumplió con todo lo pactado. Gabriela, la dueña, publicó un comunicado señalando que ella no es la responsable del incumplimiento de los contratos, sino que su pareja Samuel. Los clientes podrían presentar una demanda colectiva o entregar los antecedentes a la Fiscalía para que se investigue el delito de estafa.