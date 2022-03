El pasado 10 de marzo, el actor Cristián de la Fuente y su hija Laura sufrieron un intento de asalto cuando se dirigían al club de golf de La Dehesa, en Lo Barnechea. Durante el trayecto fueron interceptados por delincuentes armados, quienes hirieron a la adolescente de 17 años con un impacto de bala en su pierna. A poco más de una semana del hecho, una nueva arista da un vuelco en este caso. Los autores de este tipo de delitos se cree que se tratan de los llamados “Motoclocks”, que aunque había desaparecido, nuevamente estarían recorriendo las calles del sector oriente de la Región Metropolitana. Por esta razón no se descarta que el móvil que llevó a asaltar a De la Fuente haya sido el robo de un reloj de alta gama, siendo una de las hipótesis que ha cobrado más fuerzas. “De acuerdo a mi experiencia policial, no descartaría que el móvil de este delito era la sustracción del reloj de la víctima y no del vehículo, debido al modus operandi de los autores de este hecho”, indicó Cristián Vásquez, jefe de Seguridad de Las Condes. CHV Noticias consultó a la Policía de Investigaciones y no descartó esta nueva línea investigativa, incluso si los sujetos tendrían algún tipo de vinculación con otras investigaciones, como el caso de los relojes de Parived.