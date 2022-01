Hace algunos meses la noche del barrio Bellavista se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los residentes y locatarios. La diversión y la delincuencia comparten de manera cercana, no obstante, quien decida ir al lugar, deben tomar ciertas precauciones, ya que en el último tiempo se han registrado múltiples robos, principalmente de celulares. En ese contexto, según queda en evidencia en los registros, los sucesos dejan de ser hechos aislados, ya que delincuentes actúan en bandas organizadas de hasta 15 integrantes. Antisociales en ese sentido, se movilizan en bicicletas, eligen a sus víctimas y le quitan los productos tecnológicos de sus manos. Desde la municipalidad de Recoleta informaron que han solicitado al gobierno y a Carabineros intervenir directamente el sector de Bellavista, no obstante aún no llega la solución.