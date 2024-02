“Demasiado fuerte la corriente”: Así vivimos el rescate de la Armada a joven que arrastrado por el mar

Cada verano la labor de los rescatistas es fundamental para evitar tragedias en el mar. Viajamos a Región de Coquimbo, y fuimos testigos de cómo la Armada de Chile realiza sus operativos de rescate, donde lograron salvar la vida de un joven que no podía salir del mar debido a la fuerte corriente. Participamos también en los patrullajes y entrenamientos que realiza la autoridad marítima. “Quería salirme, pero no me dejaba el mar, estaba demasiado fuerte la corriente”, dijo el joven rescatado. El reportaje es de Florencia Valenzuela y Pedro Lobos.