A más de un año del inicio en la pandemia, aún hay personas que no quieren o no pueden cumplir con las disposiciones sanitarias. El periodista de CHV Noticias Karim Butte, acompañó al Ejército a realizar un recorrido en la capital durante la noche, para ver si es que realmente se cumple con el toque de queda dispuesto por autoridades. En el recorrido se encontraron a muchos comerciantes ambulantes, quienes argumentan que ante la poca ayuda recibida por el gobierno -al no calificar a bonos o beneficios económicos- han debido mantener esta labor que es su sustento económico. Pero como en toda realidad, también se encontraron casos de quienes simplemente no quieren seguir las órdenes vigentes y protagonizan fiestas o encuentros clandestinos en plena vía pública. “El balance sigue siendo hasta el momento, a nivel país, negativo. Porque todos queremos hacer que esto funcione, pero hay gente que no le interesa”, comenta el teniente Matías Farner, Brigada de Operaciones Especiales. La Fiscalía Nacional confirmó que hay 500 mil chilenos que han cometido alguna infracción al código sanitario, y un 60% ya ha recibido una condena por estas infracciones.