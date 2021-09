La ley corta de pensiones que anunció el Gobierno llegó en medio del encendido debate por el cuarto retiro de fondos previsionales. Desde el Congreso pidieron urgencia para su discusión y algunos lo ven como el último intento por frenar un nuevo 10% de las AFP. El Ejecutivo en tanto, explicó que este proyecto es un avance para mejorar el margen de las pensiones, ya que con la ley la Pensión Básica Solidaria para personas entre 64 y 75 años llegaría a los $177.000. En el caso del Aporte Previsional Solidario, se estima que la cobertura aumentará del 60% al 80%. Lo más importante es la creación de un seguro que cubre lagunas para desempleados, donde las cotizaciones previsionales y el seguro de invalidez queden cubiertos por el Seguro de Cesantía. Los presidenciales también se sumaron a la discusión y tomaron un bando. “No podemos seguir avanzando en una sociedad que está preocupada por cómo se retiran las platas de las pensiones y no cómo se mejoran las pensiones en Chile”, sostuvo el candidato oficialista, Sebastián Sichel. Por otra parte, Gabriel Boric (FA) anunció su apoyo al cuarto retiro de las AFP, pero “con indicaciones para que este constituya renta”. Yasna Provoste (DC) en tanto, indicó que “el Gobierno una vez más llega tarde, lo hace mal”. Mientras que José Antonio Kast (Partido Republicano) no está seguro que este nuevo proyecto del Gobierno “va a calmar a los populistas de siempre, porque pareciera ser que ellos no tienen límites” y Eduardo Artés (Unión Patriótica) calificó la iniciativa del Ejecutivo como “un montaje”. Por último, Franco Parisi (Partido de la Gente) dijo que “el tema de las AFP la mató la derecha y la izquierda”.