El Ministerio de Educación ya anunció que una vez que terminen las cuarentenas, colegios y jardines infantiles volverán a abrir.

Y así de interminente es la asistencia de Dariana a sus clases. Va en 2º básico y este año solo alcanzó a ir una semana presencial a su escuela, desde entonces la educación que recibe es online, una modalidad a la que difícilmente puede acceder.

“A veces no tengo internet, mi hermano me pasa y no escucho cuando yo hago mis tareas”, cuenta ella.

Úrsula es la abuela de Dariana y también de Dayron, quien tiene 4 años y va en kinder. Los cuida mientras sus padres trabajan. Ambos niños están con clases a distancia, pero no todos los días se pueden conectar: en esta casa no hay internet y sólo existe un celular, por lo que el proceso de aprendizaje de los dos pequeños se ve constantemente interrumpido.

“Yo no sé enseñar lo que ellos a veces me mandan y no se puede, no hay internet, no hay un celular bueno para que hagan sus clases. Yo quisiera que fueran al colegio, aunque sea un solo día, que vayan a estudiar“, explica.

Es el deseo de esta abuela, pero también de muchos otros apoderados, que ante las dificultades para conectarse a una clase remota, ven como única posibilidad para que sus hijos se sigan educando que vuelvan a clases presenciales. Es la idea del movimiento “Escuelas Abiertas”.

Jazmín Aravena, integrante de la agrupación, sostiene que “lo que queremos es que la educación presencial sea esencial, las escuelas lo primero en abrir y lo último en cerrar”.

Inspirados en lo que realizó la agrupación “Padres organizados”, sus pares en Buenos Aires, Argentina –quienes consiguieron a través de la vía judicial que este lunes los estudiantes retornaran a las aulas– este movimiento chileno, ya suma más de 6 mil firmas.

Padres que buscan que el funcionamiento de las escuelas se determine de manera independiente a las fases establecidas por el Ministerio de Salud en el Plan Paso a Paso.

Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, indica que “es necesario que las escuelas estén cerradas en este contexto, sin embargo, el que las escuelas estén cerradas no puede implicar que la educación de los niños y niñas se vea vulnerada“.

“Es importante resguardar cómo tenemos conectividad universal para todos y todas de modo el que tener las clases presenciales suspendidas no implique que los niños se vean con pérdida de contacto con su escuela”, añade.

Derecho a la conectividad universal que seguramente si estuviera resuelto, Dariana y su hermano pequeño, podrían conectarse sin dificultad a sus clases online. Desde el Ministerio de Educación anunciaron que, una vez terminadas las cuarentenas, las clases presenciales vuelven sí o sí.

Así lo indicó el ministro Raúl Figueroa, quien expresó que “nos parece muy positivo que se empiece a escuchar la voz de los apoderados que piden para el bienestar de sus hijos que las escuelas estén abiertas. Como se sabe, desde la fase 2 en adelante los establecimientos educacionales deben estar disponibles”.

En tanto, desde el Colegio de Profesores rechazaron sus dichos y aseguraron que sería irresponsable abrir los establecimientos educacionales teniendo en cuenta las cifras de contagio.