Esta semana, Claudio Orrego asumió el cargo de gobernador de la Región Metropolitana en medio de cuestionamientos al Gobierno, a quien acusa de “improvisación” durante el proceso.

“La institucionalidad actual no ha sido adecuada ni adaptada. Se lo planteamos al ministro del Interior hace una semana, que no puede ser que el Comité Operativo de Emergencia (COE) de las regiones no contemple la figuración del gobernador”, señaló la autoridad regional en entrevista con CHV Noticias y CNN Chile.

“¿Quién tiene los recursos para enfrentar una emergencia? el gobierno de la Región Metropolitana, ¿y quién va a presidir el COE? el delegado. Entonces es un sin sentido que yo espero que el gobierno, entre otras cosas, arregle a la brevedad“, puntualizó.

Lee también: Cruz-Coke arremete contra artistas chilenos que no apoyan protestas en Cuba: “Muchos condenan en silencio”

Sin embargo, recalcó que “yo vine a gobernar, no vine a quejarme ni a pelear. Voy a pelear cuando tenga que pelear para defender los derechos de la gente de mi región”.

Asimismo, pidió más recursos para implementar una serie de iniciativas para la región, entre ellas, la instalación de 20 centros de atención de salud mental. “Es como la pandemia invisible que hoy día la gente no ve, pero que ahí están. Para eso necesitamos recursos”, añadió.

Definición presidencial de la DC

Claudio Orrego también se refirió a las definiciones presidenciales que podría tener la Democracia Cristiana en agosto, mes en que podrían anunciar a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, como su carta a La Moneda.

Si bien reconoció que no está “metido en el día a día del partido”, indicó que “lo que yo he escuchado al menos es que se está esperando a lo que pase en esta primaria del domingo, tanto de Apruebo Dignidad como de la centro-derecha, para efectos de poder tomar una decisión”.

Lee también: Democracia Cristiana fija el 21 de agosto como la fecha límite para anunciar candidatura presidencial

“Hay convocado ya una junta nacional para fines de la próxima semana, entendiendo que se va a tomar esta decisión respecto de la candidatura”, agregó.

Sobre las primarias presidenciales de los pactos Apruebo Dignidad y Chile Vamos, dijo que “voy a ser solamente un espectador, voy a seguir con atención lo que estará ocurriendo porque es un primaria importante y van a definir quiénes van a ser los eventuales adversarios de nuestra candidata en noviembre“.