El doctor Miguel O’Ryan, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Universidad de Chile, llamó a la calma en medio de la polémica por el quiebre de stock de vacunas Pfizer y el retraso en la segunda dosis en parte de la población.

“Para la vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca, el colocar una dosis algo más retrasada podría tener un efecto favorecedor para la respuesta inmunológica. Además, una dosis de la vacuna Pfizer a las dos semanas de vacunados ya provoca una buena cantidad de anticuerpos”, sostuvo el médico en entrevista con CHV Noticias, en relación a la evidencia que se ha recogido tras los ensayos clínicos.

Junto a esto, también destacó “que haya una prolongación de esta segunda dosis de unas pocas semanas, la evidencia que se ha ido generando sugiere que no sería un problema e, incluso, eventualmente podría ser mejor. El llamado es a la calma”.

“Obviamente hay una periodo razonable para la segunda dosis, no debería pasar de 12 semanas, un esquema que en Reino Unido aceptó para la segunda dosis de Pfizer, siendo siempre lo óptimo el administrarla en el periodo en el que fue demostrado en el ensayo clínico, que son las tres semanas”, agregó.

Es por lo anterior que indicó que se debe “tratar de cumplir, pero no angustiarse ni preocuparse si se demora unas pocas semanas más“.

Sobre la posibilidad de suministrar una tercera dosis, el dr. O’Ryan expresó que “el plan nacional no incluye una tercera dosis” y que “esto no es un tema zanjado a nivel mundial. Hay un llamado de la OMS a la equidad de vacunas”. “No hay ninguna evidencia que sugiera que haya que colocarse una vacuna todos los años“, agregó.

Por otra parte, el investigador del ICBM si bien destacó las caídas de casos, sostuvo que todo apunta al efecto de las vacunas y que “vamos a tener que estar mirando muy de cerca a cuán bajo llegamos, y qué pasa con los brotes, como sucede en Europa, con los no vacunados“.

Finalmente, sobre cuál vacuna es la más recomendable para eventualmente suministrar una tercera dosis, O’Ryan apuntó que “esperaría a ver qué resulta con los ensayos que se hacen acá con Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, ver la robustez de la respuesta, las reacciones adversas y cuál es la posibilidad de tener esas vacunas”.