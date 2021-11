Continúa la polémica en el Senado tras la reunión de los comités parlamentarios llevada a cabo este martes, donde no se logró un acuerdo para establecer una fecha en la que se ponga en tabla los proyectos de indulto a detenidos durante el estallido social y cuarto retiro.

La situación provocó las críticas de parte de diversos senadores, quienes piden que ambas iniciativas sean tramitadas en Sala lo antes posible, especialmente antes de las elecciones pactadas para el próximo 21 de noviembre.

En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, el senado Manuel José Ossandón (RN) fue uno de los que pidió que las medidas sean analizadas “lo antes posible”, para así “no parecer como que el Senado es una entidad indolente”.

Consultado sobre cuál cree que es el motivo del retraso en el cuarto retiro, el legislador dijo que “aquí hay un grupo de personas que están en una discusión interna, que me da la impresión que es la oposición que no se han puesto de acuerdo. Esto es como cuando estás jugando y estarías el elástico, pero te puede pegar en la cara. Una cosa es la votación en general y otra es en particular”.

“Hay que ser súper transparente en que el cuarto retiro, como viene de la Cámara de Diputados, no tiene piso político dentro del Senado porque tiene defectos técnicos graves, pero muchos se pueden arreglar, para eso está el Senado como cámara revisora. Pero parece que quieren atrasarlo, no sé si es un tema electoral, si tienen miedo o no se han puesto de acuerdo entre ellos”, agregó.

En ese sentido, Ossandón defendió la labor de la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), y recalcó que el inconveniente “es de la oposición”.

Además, el legislador enfatizó en que “hay un problema electoral, es evidente y hay que decir la verdad. La solución es simple, que se voten los dos proyectos. Un sector quiere un proyecto y el otro quiere otro, jugando de un lado y de otro. Hay que ser transparente con la gente y es que se votan en general”.

Junto con indicar que votará a favor del cuarto retiro una vez que sea tramitado en Sala, el senador RN añadió que “esto se mezcla con cálculos políticos de todos los sectores y eso es malo, por eso que un mes de antes de las elecciones no debería haber proyectos tan complejos”.

“Lo que me molesta, y lo plantee, es que la gente nos mete a todos en el mismo saco”, sentenció.