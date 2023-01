Tras indulto a Jorge Mateluna: Los otros condenados por el asalto a un banco que involucró al ex frentista

Han pasado 16 días desde que el Presidente Gabriel Boric anunció su decisión de indultar al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna, lo que desató una polémica sobre su libertad, ya que aún no cumplía su condena de 14 años de carcel. Sin embargo, no habría actuado solo.

El ex frentista fue condenado en 2013 tras el violento robo a una sucursal del Banco Santander, el día 17 de junio, siendo este detenido por fuerza policiales a dos kilómetros del lugar de los hechos y apuntado como uno de los participantes del acto delictual.

A pesar de sostener su inocencia, fue sentenciado por la justicia a cumplir su castigo en la Cárcel de Alta Seguridad, pero, por el mismo delito, también fueron declarados culpables Alejandro Luis Astorga Valdés y René Patricio Sanhueza Molina.

A casi 10 años de este asalto, CHV Noticias fue en busca de los otros condenados, quienes no recibieron el indulto presidencial por parte del mandatario.

¿Qué pasó con Alejandro Astorga y René Sanhueza?

Dentro de la audiencia de Juicio Oral en contra de los detenidos por el asalto al banco, el Capitán de Carabineros, Juan Muñoz, cometió un grave error: le pidió a un testigo que identifique a la persona que supuestamente vinculó con el asalto.

Sin embargo, el funcionario policial manifestó en el informe de ese día que el sujeto reconocido por el testigo era Jorge Mateluna. Pero quien realmente tenía asignado ese número en el procedimiento no era Mateluna, sino Alejandro Astorga.

Astorga, a diferencia del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, reconoció haber participado del violento hecho armado con fusiles de guerra en el interior del recinto bancario.

Cuando había cumplido 6 años de cárcel dejó el recinto de Alta Seguridad y fue trasladado a Colina 1. Ahí desempeñó labores de panadero y una serie de otros oficios que le permitieron amoldar una conducta con la que su defensa buscaría obtener beneficios.

Alejandro Astorga tuvo vinculaciones con movimientos revolucionarios, los que también alguna vez integró el ex frentista, y por los cuales, su condena sentaron polémica en la política. Pero, durante el último tiempo ha tratado de buscar caminos similares a los de Mateluna.

Desde mayo de 2022 que intenta obtener la libertad condicional. Pero la razón por la que se la han negado es el riesgo de reincidencia. Según un documento, al cual tuvo acceso CHV Noticias, tiene el beneficio de salida dominical y salidas de fin de semana, desde el 7 de octubre de 2022.

Po su parte, René Sanhueza, fue condenado a 10 años y 1 día por robo con intimidación, pero podría dejar antes la cárcel. Esto si la Corte Suprema accede a la solicitud de la defensa, que pretende abonar la prisión preventiva que cumplió por otra causa en 1996.

La condena de Sanhueza terminará en abril de 2024. Claro que, antes de eso, podría llegar a estar tan libre como Jorge Mateluna o tener, al menos, los mismos beneficios de Astorga.