Lylian Orellana, una pequeña empresaria de cosméticos, ha debido costear con ayuda de amigos un medicamento que cuesta $3,5 millones y que la ayudado a enfrentar el cáncer terminal que padece. Pero “qué pasa con la gente que no puede (costearlo), prácticamente nos vamos a morir”, declaró.

De un momento a otro, Lylian comenzó a sufrir fuertes dolores en su cuerpo que hicieron que acudiera de urgencia a un recinto médico. Allí detectaron que ella poseía diversos tumores de gran tamaño y en diferentes zonas.

Por ello, un mes después, fue hospitalizada en el San Juan de Dios donde la practicaron una biopsia y fue diagnosticada con cáncer pulmonar fulminante en etapa 4 avanzada, con metástasis en el útero, hígado, pulmones y tráquea.

“Tu metástasis, me dicen, es tan grande, que no vas a tener recuperabilidad. Lo que yo te aconsejo, me dijo la doctora, es que tu salgas de acá, vayas a descansar y a pasar tiempo con tus hijas y hagas el proceso de tutela de tu hija (…) no me dieron formulario GES, no me dieron absolutamente nada“, relató Lylian.

La mujer vive junto a sus dos hijas, Leticia de 13 y Sofía de 15 años. El resto de la familia está compuesta por cuatro perritos que no la abandonan en ningún momento.

“Es terrible pensar que hay gente como mi mamá que no tiene prácticamente solución o que los mandaron a morir a su casa”, dijo Leticia. Mientras que Sofía solo tiene un deseo, y es que “a mí me gustaría que ella por lo menos me pudiera acompañar hasta que yo tenga la mayoría de edad”.

Sin paliativos y desahuciada, Lylian acudió a una clínica donde una oncóloga particular le dio mas tiempo de vida mediante un tratamiento que inicialmente le fue negado en el sistema público.

De esa manera, acudió al hospital San Juan de Dios para solicitar el medicamento Crizotinib, el que si no recibe antes de este jueves se interrumpe todo lo que ha avanzado en la contención de su enfermedad.

Según contó, en el recinto le dijeron que debía esperar entre dos o tres semanas “para que un comité de alto costo firme y que me apruebe el Crizotinib, que entre paréntesis ya está en el hospital”.

Mediante una llamada telefónica, y ante la consulta de CHV Noticias, el hospital indicó que estaban a la espera de una autorización del Minsal para la entrega del fármaco, pero que ante la emergencia del caso, aseguraron que a partir de este miércoles Lylian comenzaría a recibir este costoso medicamento.