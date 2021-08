Pacientes que sufren de cáncer en etapa avanzada denuncian que tienen problemas para certificar que son enfermos terminales y que por eso no pueden optar a la nueva ley de beneficios previsionales, que les permite retirar sus fondos de las AFP. Los denunciantes acusan “letra chica” en la normativa que partió el 1 de julio. Por un lado está Hernán Lemus (56), quien padece de un cáncer a la próstata metastático grado 4, señaló a CHV Noticias que al enterarse de este beneficio “estaba muy contento, dije ‘gracias Dios mío, me escuchaste’, pero resulta que no era tan así. La letra chica que trae la ley prácticamente deja a toda la gente fuera”. En tanto, Gérard Soulé (56), diagnosticado con un mieloma múltiple, indicó que “un enfermo terminal tiene que estar poco menos que agónico para hacer uso de la ley y pueda sacar los fondos”, además aseguró que su médico no le pudo firmar el documento que acredita que es enfermo terminal: “le pregunté si la ley me involucraba y me dijo que no (…) A mí no se me ocurriría destinar esos fondos ni a viajar ni a comprarme nada. Al revés, uno está ya con la idea de deshacerse de cosas no de hacerse”. Hernán y Gérard comparten la ilusión de sacar los más de $30 millones que tienen en sus fondos de AFP, por ahora ese dinero seguirá guardado mientras sus médicos no certifiquen que vivirán menos de 12 meses. “Tú me miras a mí y no pareciera que tenga cáncer, mi amigo tampoco, pero si vieran los exámenes por cómo estamos por dentro es terrible”, expresó Lemus. Cabe destacar que a la fecha, más de 1.900 pacientes han solicitado este beneficio.