Hace 10 días, Yoselyn Alarcón, de 39 años, murió tras someterse a una cirugía plástica en la Clínica Edelweiss, ubicada en Providencia. Ahora, uno de los dueños de ese centro es denunciado por algunas pacientes que dicen haber sufrido secuelas tras operarse.

“Tuve una hemorragia interna. A la hora que no me doy cuenta, no lo estoy contando”, relata una mujer, quien prefiere no revelar su identidad. En 2018 se hizo una abdominoplastia y un aumento mamario, pero sufrió complicaciones que la hicieron requerir trasfusiones de sangre. Por eso, presentó una demanda civil.

El profesional denunciado, doctor Walter Ramírez, niega la acusación y asegura que es “idea de ella”, ya que es imposible que se haya dado cuenta de una presunta hemorragia estando con anestesia general.

Pero esa no es la única denuncia que hay en su contra por el resultado de sus cirugías estéticas. “Este tipo me frustró mi sueño”, lamenta Josefa Navarrete, quien en 2019 se sometió a una abdominoplastia que terminó de la peor manera.

Tuvo una necrosis en el abdomen que la mantuvo en cama varios meses. Siguió su tratamiento en una clínica, donde terminó gastando más de $20 millones.

Elia Catril es otra de las mujeres afectadas por un mal resultado estético. Cuenta que el cirujano le prometió sacarle un par de hernias y dejarle el abdomen plano. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Al hacerse exámenes, se dio cuenta que las protrusiones seguían ahí.

Por su parte, Ramírez descarta que haya habido complicaciones durante las intervenciones de Josefa y Elia y apunta a la responsabilidad de las pacientes durante los cuidados postoperatorios.

En respuesta, ellas dicen que se cuidaron y que preparan acciones legales en su contra. “Yo estoy demandándolo para que me pague todo el daño psicológico y emocional que me hizo”, condena Josefa, quien debe enfrentar una querella interpuesta por el doctor.

“Me tienen sin pacientes, desempleado”, indica el cirujano, que enfrenta graves denuncias que se resolverán en tribunales.