“Yo no quiero mi pago, yo estoy buscando el pago a la pensión del menor, encuentro que es un monto importante que necesita mi hijo”. Este fue el relato de Víctor Rodríguez, quien acusa a la AFP ProVida de no pagar su segundo retiro del 10%. Al realizar el trámite, el dinero fue retenido por la aseguradora debido a que se encuentra cesante y posee una deuda en la pensión de su hijo Lucas. Según su testimonio, desde abril que le vienen prometiendo el pago del dinero cercano a los $3 millones, algo que todavía no sucede, por lo que incluso recurrió a la Superintendencia de Pensiones. “El 14 de mayo un robot me responde que han revisado mi caso y la resolución es que la están derivando justamente a ProVida”. Por ahora, envió un oficio a tribunales esperando una resolución definitiva.