Padre de Tamara aborda comienzo del juicio: “La reparación es una materia donde el Estado está al debe”

Este lunes se dio inicio al juicio oral en contra de los dos individuos -uno de ellos menor de edad- imputados por el asesinato de Tamara, la niña de 5 años fallecida tras un disparo en una encerrona en Huechuraba, en febrero de 2021. Su padre, Raúl Moya, en conversación con CHV Noticias entregó sus apreciaciones sobre la causa, asegurando que “lo que hace el fiscal es lo que corresponde. Estamos como familia súper conformes con el trabajo de él y no podría ser de otra forma, porque el daño que cometió esta gente es completamente irreparable”. Respecto de la petición de la condena de 10 años de internación en un centro de menores para uno de los acusados, sostuvo que “evidentemente para nosotros es insuficiente, pero la ley no nos permite otra cosa”. “Esta Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, debemos recordar que lleva alrededor de 20 años en ejercicio, pero hace 20 años atrás los menores de edad no acostumbraban a hacer este tipo de actos (…). Esta ley está completamente desactualizada y necesita ser hecha de nuevo de acuerdo con los tiempos que corren”, planteó. En cuanto a la pena solicitada para el segundo implicado, de presidio perpetuo calificado, declaró que “lo que aquí tiene que haber es justicia, no nos podemos resignar. Y la justicia indudablemente son las penas más altas”. Por otro lado, Moya apuntó al rol del gobierno en esta materia, asegurando que “el Ejecutivo tiene que apoyar con mayor énfasis proyectos que se han presentado en la actualidad, que van en el sentido de elevar condenas que permitan, al menos, a familiares de víctimas como nosotros tener la esperanza de justicia. No deberíamos estar luchando por redes sociales o dando entrevistas para pedir que nuestra hija tenga justicia, eso debería ser una garantía del Estado”. Finalmente, el padre de Tamara abordó la reciente reunión que sostuvieron con la ministra del Interior, Izkia Siches, revelando que le pidieron un apoyo público a la Ley Tamara – discutida en el Congreso- y “no lo hicieron”. “La reparación y la asistencia a víctimas es una materia donde el Estado de Chile está al debe”, cerró.