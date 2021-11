Este viernes será formalizado el funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) Leonel Contreras, acusado del homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco Caru, ocurrido el pasado 13 de junio.

En conversación con CHV Noticias, el padre de la joven, Miguel Vivanco, agradeció el trabajo de la Fiscalía por la investigación llevada a cabo para hallar a los responsables.

“Han pasado casi cinco meses de la muerte de Valeria y por fin podemos tener algunas certezas con respecto a la persona que mató a mi hija”, expresó.

“Estamos esperanzados en que la justicia haga su trabajo”, dijo al respecto, solicitando que durante la formalización se dicte prisión preventiva para Contreras por el delito de homicidio.

Esto, porque manifestó su total confianza en que los últimos peritajes de la Fiscalía tienen las pruebas necesarias para demostrar que el funcionario tuvo la intención de disparar.

“Leonel Contreras bajó de su vehículo con la clara intención de disparar a tontas y a locas, gatilló fácil y lamentablemente, dentro de la trayectoria de la bala estaba mi hija haciendo un procedimiento de rutina y la intención de disparo era para matar a alguien”, declaró.

Actitud psicopática

A su vez, Vivanco aseguró estar sorprendido por el actuar del funcionario desde la muerte de Valeria, apuntando a un “tema casi psicopático” de su parte.

“Disparó a mi hija por la espalda, la mató, la llevó al hospital, fue al funeral, nos dio el pésame, estuvo en la ceremonia, cargó el ataúd. Eso es una actitud psicopática”, expuso.

“No puede ser que una persona no tenga un poquito de remordimiento, conciencia y empatía con una familia que está sufriendo. No puede ser que haya ocultado la verdad hasta último minuto”, agregó, detallando que hasta ahora no ha confesado su responsabilidad en el homicidio de la subinspectora.

Obstrucción a la información

Por otro lado, el padre de Valeria Vivanco afirmó que como familia están convencidos de la culpabilidad de Contreras desde agosto, cuando el jefe nacional de Homicidios de la PDI le pidió perdón a la familia a nombre de la institución tras decirles que un compañero había matado a su hija.

Sin embargo, aseguró que “la PDI trató de limpiar su imagen y por lo mismo, Fiscalía lleva a cabo dos investigaciones, una por homicidio y otra por obstrucción a la información y nosotros como familia vamos a velar porque lleguen al final y que tengamos responsables en los dos casos”.

“Hubo mandos superiores que conocían la información al tercer día de la muerte de Valeria. Esos peritajes fueron guardados en un cajón durante 50 días y eso para nosotros es una traición para un funcionario y como familia no lo vamos a permitir”, añadió.