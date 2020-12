María sufrió las consecuencias de la pandemia, tal como tantos otros chilenos y también afectados a lo largo del mundo por causa del COVID-19. En su caso, se vio perjudicada por el embargo de su vehículo, el que utiliza para sus traslados a tratamientos médicos.

“Tengo a mi madre totalmente postrada en cama y constantemente ella requiere de movilización”, explica Luis Bobadilla, el hijo de la mujer de 72 años.

A pesar de buscar alternativas de pago, dice que no les dieron ninguna opción y, al no poder pagar las cuotas del automóvil, imposibilitada por la crisis económica, la orden de embargo llegó sus puertas.

María necesita el transporte de manera regular, ya que debe acudir a tratamientos médicos tres veces por semana, debido a la artritis reumatoide y la artrosis severa que padece.

Su hijo sostiene que para ellos fue imposible mantenerse al día con los pagos, ya que sus ingresos dependían del funcionamiento de una botillería, la que sufrió los embates, primero del estallido social y luego con la larga agonía económica producto de la pandemia que aún no acaba.

Ley contra embargos

En el Congreso se discute un proyecto de ley que busca suspender los embargos durante períodos de catástrofe y así proteger, en este caso, a quienes se endeudaron durante o antes de la pandemia y se vieron impedidos, por fuerza mayor, de saldar sus compromisos.

El proyecto ya fue aprobado por la mayoría en la Cámara de Diputados y está a la espera de la confirmación por parte del Senado.

“No se trata de un ‘perdonazo’ o una condonación. Es sólo postergar los embargos para que las personas con dificultades durante este período puedan, el día de mañana, pagar sus deudas, sin que esto signifique, como estamos viendo en algunos casos, perder sus bienes”, apuntó Jaime Naranjo, diputado del Partido Socialista.

Pese a este apoyo, hay expertos que no recomiendan no legislar al respecto. “Establecerlo como una norma general le va a permitir al que no tiene ningún problema, sencillamente no pagar. Lo que sí sostenemos como colegio es que la persona aproblemada tiene la facultad de planteárselo a un juez y él revisará y resolverá en su mérito, cada caso”, comenta Pedro Pablo Vergara, consejero del Colegio de Abogados de Chile.

“Lo que hay es la posibilidad eventual, de acuerdo a lo que resuelva el tribunal, de la calificación de un bien determinado como inembargable”, señala Ricardo Núñez Videla, juez del 11º Juzgado Civil de Santiago, quien agregó que esa calificación de inembargabilidad no es subjetiva.

Este último apunte del juez Videla, surge como una de las pocas alternativas con las que actualmente cuentan aquellos endeudados y que ven bajo amenaza el embargo de sus pertenencias, aquellas que muchas veces resultan vitales e indispensables para el diario vivir.