Tuvieron que pasar nueve años para que el Ministerio Público imputara el delito de secuestro, por la desaparición de Pascal Alvarado, a dos personas. Durante este jueves se realizó el control de detención de los sospechosos en el Tribunal de Garantía de Quintero, donde se realizaron diversas manifestaciones de personas que demandaban justicia.

La estudiante tenía 17 años y era alumna de un liceo técnico en Puchuncaví. Fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2011 y en el pueblo siempre persistió la sospecha de que la habían subido a la fuerza a una camioneta.

La joven salió de esta oficina de contabilidad donde hacía la práctica, pasó por esta farmacia y siguió caminando, hacia la casa de una amiga. Nunca más se supo de ella.

Cerca de las 18 horas de ese martes, hace 9 años, Jeannette Soto, la madre, recibió una notificación de un llamado de Pascal. Ella devuelve el llamado y sólo escucha un grito o quejido de su hija. La comunicación se cortó y el teléfono nunca más encendió.

“Siempre voy a recordar su voz, fue fuerte“, comentó Jeannette, quien detalló que “llegué a contabilidad me dijeron que Pascale hace 5 minutos salió. Partí a la farmacia donde le pedí que hiciera u recado y me dijeron lo mismo. Ahí se le perdió la pista”.

El rol de la Fiscalía

Lo primero que hizo la Fiscalía fue investigar a los padres de la menor y a otra persona que tenía antecedentes de delitos sexuales. Pero no hubo resultados. “A nosotros nos culparon siempre de la desaparición de nuestra hija“, relató.

Pasaron los años y en 2014 la causa quedó temporalmente archivada. El fiscal Mauricio Dünner decidió no perseverar en la investigación sobre esta joven y nadie respondió a la familia y al pueblo entero por la desaparición de Pascal.

Nueve años después, un nuevo fiscal se hizo cargo el caso y en unos pocos meses detiene a dos hombres, presuntamente responsables de su desaparición.

En un documento emitido por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, los propios policías sugirieron en 2017 al fiscal Dünner incautar una camioneta y encargar peritajes bioquímicos de la misma. ¿Se hicieron? La Fiscalía dice que sí. Lo cierto es que pese a esa diligencia, la historia de la desaparición de Pascal, siguió engrosando la lista de crímenes no resueltos en el país. Y nada más se supo de la causa hasta 2019 cuando la asume el nuevo representante del Ministerio Público.

La familia de Pascal no entiende por qué, si en 2017 ya existía el dato de la camioneta y de los dos hombres que hoy figuran como imputados, el Ministerio Público no pidió la detención.

“Al ver que no tuve respuesta de él, fui a la Fiscalía regional y le llamaron la atención. Lo retaron y él, como niño chico, me llama para preguntar por qué yo lo había ido a acusar. O sea eran respuestas como bien fuera de un profesional”, declaró la madre.

Los dos sospechosos

No se sabe por qué, pero en 2019 lo sacaron de la jefatura de Quintero y de paso también lo sacan del caso de Pascale. “Él tuvo una información importantísima y no hizo nada“, cuestionó Jeannette.

Es desde entonces el fiscal Luis Ventura quien se hace cargo. En pocos meses, reactivó la investigación e hizo detener a estos dos hombres, cuyos antecedentes la Fiscalía manejaba desde hace por los menos, 3 años.

“Quiero que ellos paguen y me digan dónde la dejaron porque no me va a servir mucho que los tengan adentro (cárcel) si no hablan, porque para mí no va haber justicia completa si no la tengo conmigo“, declaró la madre de Pascale.

Osvaldo Soto Cruces es de la comuna de Purén y en 2011 era empleado como obrero. Mario Ulloa Saavedra, de San Felipe, era el jefe de Soto Cruces en Puchuncaví. La audiencia de formalización de ambos imputados quedó fijada para el medio día de este viernes.