Un hombre en situación de discapacidad dedica sus días a arreglar sillas de ruedas. Tiene 8 talleres a lo largo de Chile y su emprendimiento se llama “Pato sobre ruedas”. Desde su propia silla arregla las de otras personas que tienen problemas de movilidad para que no vivan lo que él pasó hace años. Cuando Patricio tenía 21 años constantemente se le echaba a perder su silla de ruedas. “No tenía mis piernas en óptimas condiciones, iba a Teletón y ellos me las cambiaban hasta cierto punto. Llegó un momento en el que me dijeron que tenía que hacer valer la garantía”. Todo cambió cuando supo que quedaría sin silla por 3 semanas. “En ese momento sentí que realmente quedé inválido, la invalidez partió desde ese día para mí”. Se prometió nunca más tener que depender de un tercero y de manera autodidacta empezó a arreglar su silla. Entre altos y bajos decidió hacer lo mismo por otros para que no se quedaran sin sillas de reemplazo y tampoco tuvieran que pagar altos montos por un mantenimiento o reparación.