Este sábado se confirmó la muerte de Patricio Manns, destacado cantautor, escritor y figura fundamental de la música popular chilena. El artista falleció a los 84 años, luego de sufrir una grave descompensación que lo dejó internado en la Clínica Bupa de Reñaca. Durante la jornada, diversos colegas, figuras de la políticas y seguidores han realzado el legado de Manns, quien además de dejar grandes canciones como “El cautivo de Til-Til” o “Arriba en la cordillera”, también dejó una huella importante en la literatura nacional con la publicación de novelas, poemas y ensayos. Sin embargo, el artista falleció sin obtener uno de sus grandes anhelos: el Premio Nacional, entregado cada año por el Estado. “Lo que me queda es esperar. Si de aquí a mi muerte me lo dan, va a ser una hazaña”, dijo en una de sus últimas entrevistas. Su hija Liselotte Manns señaló que “él se murió con un dolor muy grande por no haber recibido nunca el Premio Nacional de Música ni de Literatura y es un hombre que se lo merece”. Por otra parte, el integrante de Inti Illimani, Jorge Coulón, indicó que “no creo que sirva para que estas cosas mejoren en Chile, pero somos así y Pato amó este país así”.