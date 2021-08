La precandidata presidencial Paula Narváez (PS, PPD, PL y NT) marcó sus diferencias con Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR), con quienes se enfrentará en la consulta ciudadana del próximo sábado 21 de agosto.

“Yo he hecho mi trayectoria principalmente desde el territorio. He trabajado en región, soy de una generación intermedia, me he dedicado principalmente al trabajo directo con las organizaciones, tanto sindicales como de mujeres. Tengo una experiencia a nivel regional, nacional e internacional”, planteó en entrevista con CHV Noticias AM.

La ex ministra vocera de Gobierno sostuvo, además, que cree “pertenecer a una generación distinta de la elite tradicional, aunque también soy parte de quienes han podido tomar decisiones en el país, no es que me esté desmarcándome de eso. Pero sí he tenido una experiencia ‘matizada’ desde cómo he hecho la función pública“.

Lee también: Consulta ciudadana: ¿Quiénes pueden votar en las elecciones de Unidad Constituyente?

“En el caso de mi programa, hay una mirada de país para este siglo XXI pero que se hace cargo de las deudas del siglo XX, que son importante sobre todo en materia de derechos sociales y porque hay un tremendo equipo detrás”, indicó sobre sus principales diferencias con sus rivales en la actividad electoral.

Asimismo, destacó el rol que jugará el pacto Unidad Constituyente en la carrera presidencial. “Es un sector político que le ha dado gobernabilidad a Chile, que ha sido legítimamente criticado y que hoy día tiene una oportunidad nueva. Esa es mi apuesta, que hoy día desde este sector político con experiencia tengamos la oportunidad de renovar liderazgos”.

Por otra parte, hizo una dura crítica a las encuestas en que no figura en los primeros lugares de las preferencias. “El factor encuesta hoy día ha quedado absolutamente en entredicho, cada elección demuestra que las encuestas están equivocadas. Si fuera por las encuestas, Pamela Jiles, Daniel Jadue o Joaquín Lavín serían presidentes de Chile y ellos tres no están hoy día en esta carrera (…) No podemos reemplazar la democracia por encuestas”.

Detenidos del estallido social

Narváez también se refirió al proyecto de indulto a los denominados “presos de la revuelta”, que actualmente se está discutiendo en el Congreso y se ha convertido en uno de los principales temas de debate político en el último tiempo.

“La discusión sobre el indulto que se está dando hoy día en el Congreso es muy importante. Creo que hay que mirar los casos con detención. Creo que ha habido evidente injusticia en muchos de ellos, de negación de justicia, utilización exagerada de la prisión preventiva, discriminaciones por el origen social“, aseveró.

Lee también: Maldonado marca sus diferencias con Narváez y Provoste: “Fui el único que estuvo en el Servel”

En esa misma línea, planteó “qué hubiese pasado si esos presos de la revuelta pertenecieran a sectores acomodados del país, le aseguro que no estarían presos”.

Sobre eventuales responsabilidades judiciales contra las autoridades de la época, expresó: “Yo creo que hay que perseguir las responsabilidades y esas van más allá del término del gobierno. Hoy día hay antecedentes ante la justicia”.

“El otro día entiendo que el presidente Sebastián Piñera señaló algo así como ‘que cuando dijo que el país estaba en guerra había usado un recurso de carácter retórico’. A mí eso me parece, francamente, una manera de quitar la responsabilidad de sus dichos y el impacto que esas palabras tuvieron en el país que es inexcusable“, añadió.