Fue el 28 de septiembre pasado cuando la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de ley que permite un cuarto retiro de los fondos de pensiones, iniciativa que contó con 18 votos de parlamentarios oficialistas.

36 días después, la reforma constitucional aún no tiene una fecha de votación en la Sala del Senado, pese a que anteriormente ya fue ratificada en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

En ese sentido, el senador y presidente de dicha instancia, Pedro Araya (independiente) aborda en entrevista con CHV Noticias los pasos que vienen en la medida, recalcando la confianza que tiene en que la iniciativa se convierta en ley y consiga los 26 votos a favor, aunque advierte que “probablemente sea un texto muy distinto a lo que aprobó la Cámara Baja”.

—¿En qué está el proyecto de cuarto retiro este miércoles 3 de noviembre?

— Está a la espera de que los comités se puedan colocar de acuerdo con el objeto de saber qué día va ser puesto en la tabla del Senado para ser votado en general. Nosotros hemos insistido a la presidenta del Senado (Ximena Rincón), así como también a los comités parlamentarios, la urgencia e importancia de que esto se vote a la brevedad, teniendo presente que nosotros deberíamos ayudar a disminuir la incertidumbre que tienen hoy muchas familias respecto a lo que va a pasar con el proyecto. Asimismo, hay que ayudar a disipar lo temores de la economía, ya que tampoco se sabe cuál va a ser el timming de tramitación o qué pasa con este proyecto.

Sin embargo, Araya explica que dicho análisis será solamente para votar en general el proyecto, ya que “en caso de aprobarse tiene que volver a la Comisión de Constitución para discutir todas las indicaciones que presenten los distintos senadores y senadoras”.

Lee también: Ossandón y fecha de votación del cuarto retiro: “Hay un problema electoral, es evidente y hay que decir la verdad”

—¿Cuáles son las posiciones en disputa que hay hoy?

— Son varios temas en discusión. El primero tiene que ver con que si el retiro se paga en una o dos cuotas y el plazo de pago. Mayoritariamente lo que se está planteando es que se pueda ir a una formula similar a lo que fue el primer retiro, que se pagó en dos cuotas. Otro tema donde no hay consenso tiene que ver con que si este retiro paga o no impuestos. También, se está discutiendo si se coloca lo que se denomina una norma de clausura de retiros previsionales, aunque lo más complejo de resolver tiene que ver con las rentas vitalicias, donde ha sido imposible generar un punto de acuerdo respecto a cómo avanzar en esa materia.

—¿Usted está a favor de que el retiro sea con impuestos?

— No, soy contrario a eso. Si uno hace el ejercicio teórico de que las personas no hacen el retiro, al momento de jubilar tampoco van a pagar impuesto por estas platas. No creo que deba cobrarse impuesto en el cuarto retiro.

“Ojalá se pueda votar el próximo martes”

Pese a que se esperaba que fuera este martes 2 de noviembre el día en que se zanjara la fecha de discusión del proyecto, finalmente esto no ocurrió por falta de acuerdo en los comités, lo que generó la molestia de varios senadores, entre los que estaba Carlos Bianchi.

El representante por la Región de Magallanes acusó que el oficialismo está usando el proyecto que permite un indulto a los detenidos en el estallido social como “moneda de cambio” por los votos del cuarto retiro, lo que calificó como “un espectáculo que da vergüenza”.

🔴Vergonzoso que la Derecha (UDI, RN y Evopoli), en una maniobra política, use como moneda de cambio votar el proyecto de Indulto (el cual rechazan) y solo así permitir que se vote proyecto del 4to retiro de fondo de pensiones. #CuartoRetiroDel10xCiento #CuartoRetiro #puq pic.twitter.com/YjII7aHlV1 — Senador Carlos Bianchi (@CarlosBianchiCh) November 2, 2021

—¿Qué opina de las palabras del senador Bianchi sobre la negociación del cuarto retiro con el proyecto de indulto? ¿es tan así?

— No, no es así porque son dos proyectos absolutamente distintos y que corren por carriles distintos. Acá no se está negociando rechazar el cuarto retiro por el indulto, son temas que no guardan ninguna relación.

—¿Cuáles son los pasos que vienen ahora en el Senado?

— Los comités tienen que ponerse de acuerdo en una fecha de votación. Quiero insistir en que no es presentable que el Senado siga postergando la votación del cuarto retiro, no hay razones y se tiene que pronunciar por el sí o por el no de la iniciativa. Hoy se reúnen nuevamente los comités en la tarde y espero que arriben a un consenso. Ojalá se pueda votar en la sesión del próximo martes 9 de noviembre.

Lee también: Dos socialistas se abstuvieron: Así votaron en la Cámara el proyecto del cuarto retiro de fondos AFP

—La gente en la calle se pregunta en definitiva: ¿Sale o no el cuarto retiro?

— Creo que el cuarto retiro va a salir, probablemente sea un texto muy distinto a lo que aprobó la Cámara de Diputados. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo a que esto sea una realidad. Entendemos lo que está pasando al interior de muchos hogares, especialmente en la clase media donde ven con preocupación que no logran recuperar empleos o que les pagan sueldos muy inferiores a los que tenían previo a la pandemia. Además, la ayuda del Estado no llegó o fue insuficiente. Entonces, hay mucha preocupación y vamos a seguir insistiendo y esperamos generar un proyecto que sea viable técnica y políticamente para que exista el cuarto retiro.