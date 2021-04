En plena cuarentena total, un punto de control en la comuna de Las Condes fiscaliza no sólo de permiso sanitario, sino también de tránsito y revela una sorpresa: “al menos un 60% de las motos manejan sin licencia”, aseveró Samuel Espinoza, inspector municipal. La moto ha sido uno de los vehículos más usados en el confinamiento, principalmente por el delivery. A muchos les ha abierto una puerta laboral, pero los conductores, lamentablemente, no se apegan al reglamento vigente: suben con los vehículos a la vereda, interrumpen peatones, no respetan las normas del tránsito y manejan sin licencia de conducir. “Yo trabajo todos los días y me quitan la moto. Estoy trabajando”, dijo un motociclista que transitaba sin los documentos vigentes.