En los últimos ocho años, los niveles de basura en los ríos de nuestro país no han dejado de aumentar. Un problema que afecta directamente a la flora y fauna, pero también, a miles de vecinos que normalmente usan las riveras para la recreación o también abastecimiento. Según cifras oficiales, los mismos ríos que hoy nutren nuestros campos están siendo contaminados por residuos, en promedio 1.6 productos por metro cuadrado se encuentran en estas aguas, llegando a un punto crítico. En la Región Metropolitana, el más afectado por ese problema es precisamente el más importante, el Río Maipo, en donde se encuentran depósitos intencionales y vertederos. Según el muestreo nacional, el Río Aconcagua es también uno de los más contaminados por los chilenos, y en Quillota, su ribera está repleta de desechos. Ante esta compleja situación, prácticamente no existe control o fiscalización. Jorge Cash, abogado ambiental, recalcó en conversación con CHV Noticias que “tenemos que tener una legislación penal ambiental a la altura de los países desarrollados, porque Chile es uno de los únicos países en el mundo que no tiene una que proteja sus bienes jurídicos más preciados, como por ejemplo, el agua”.