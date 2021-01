Un conductor fue testigo de una actitud temeraria e ilegal por parte de un sujeto que transitaba en scooter al interior del túnel San Cristóbal. Julio Morales fue quien grabó el momento captado a las 8:00 de la mañana en plena hora punta, donde se observa a este individuo transitando por una vía de alta velocidad con un vehículo que no supera los 25 km/h. El cazanoticas declaró que en ese instante “me puse detrás de él y y puse los intermitentes para poder igual protegerlo, porque me asustó el tipo, es como un kamikaze realmente, no sé qué pensaba”. A esto se suma el hecho de que el scooter es considerado un ciclo y su circulación está prohibida, al igual que las bicicletas, en este tipo de vías. Debido a lo mismo, Johanna Vollraht, directora de Conaset, hizo un llamado a los usuarios de estos elementos a no entrar a vías de alta velocidad y a los automovilistas para que tengan más precaución frente a estos hechos.