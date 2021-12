“No está dentro del programa”. De esa forma el diputado y jefe político del presidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson, descartó realizar modificaciones al programa de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, la que actualmente opera en un sistema distinto al del resto de los civiles.

Si bien apuntó a que hay una “asimetría y una desigualdad gigante” entre las jubilaciones, el parlamentario aclaró que pretenden poner el “nivel hacia arriba”, por lo que proponen pensiones que partan en un piso de $250 mil, proyecto que esperan presentan una ve que asuman como gobierno en marzo próximo.

El tema fue abordado por la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) en entrevista con Contigo CHV Noticias AM, quien enfatizó en que no habrá modificaciones en esto, aunque sí dijo cree “que hay cosas que modificar. Por ejemplo, la cantidad del porcentaje de cotización o años donde se produce la jubilación, pero hoy hay derechos adquiridos de los funcionarios que trabajan en el Ministerio de Defensa”.

La legisladora sostuvo que las jubilaciones de las Fuerzas Armadas son el “ejemplo de seguridad social”, agregando que es ahí “donde deberíamos tratar de llegar. Aquí no tenemos a las AFP incorporadas y hay un aporte del Estado. Nadie podría pensar, en un sistema que tiene un fondo común y sabiendo cuánto aporta, que esto es una expropiación de los fondos”.

“Aquí estamos viendo un sistema que a la persona que jubila, tiene la certeza de cuánto va a (tener para) jubilar, que no significa un sistema de capitalización individual, sino que es un sistema de reparto y colectivo, eso es lo que deberíamos proponer en términos de principios (para) los civiles”, añadió.

Sepúlveda señaló que “lo que deberíamos hacer es caminar hacia allá”, recalcando que las Fuerzas Armadas y de Orden “tienen un fondo común. No tienen AFP, tienen cajas. No tienen capitalización individual, tienen un fondo solidario de reparto. No tienen las incertezas de los flujos de recursos en el mercado”.

Finalmente, reiteró que precisamente “esto es seguridad social versus lo que tenemos nosotros que es un sistema de capitalización individual perverso (…) Me alegro mucho que se haya sacado como comparación, por ahí se entiende qué es que cada uno se rasque con sus propias uñas”.

“Esa fórmula es la que tenemos que tratar de nivel más allá de los números”, sentenció.