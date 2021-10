Contratos y despidos cuestionados, licitaciones con graves deficiencias, obras que prometían cambiar la calidad de vida de los vecinos pero que no cumplen con los estándares mínimos. 12 años de gestión en entredicho han hecho que la Municipalidad de Cauquenes se querelle contra su ex alcalde, Juan Carlos Muñoz, pudiendo éste quedar tras las rejas. El gran anhelo de los habitantes era remodelar el estadio municipal, cuando tuvieron los recursos la comunidad se ilusionó. A simpe vista parece que Cauquenes logró su estadio de ensueño, pero lo que se ve no es más que un espejismo, ya que está inutilizable debido a graves deficiencias que quedan al descubierto en un recorrido. La Dirección de Obras municipal no cuestionó la construcción que costó más de $2 mil millones. La alcaldesa Nery Rodríguez asumió el 28 de junio y apunta directamente a su antecesor como responsable de estas falencias. Abrió una investigación interna y halló más cosas de las esperadas, interponiendo una querella criminal por prevaricación y otros delitos.