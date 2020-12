Una persona en situación de discapacidad denunció que no le permitieron subir a un bus del transporte público debido a su silla de ruedas. Junto a un amigo, grabó el momento en que tuvo que perseguir la máquina durante cuadras para posteriormente increpar al conductor por su reprochable actitud.

De acuerdo con el relato del propio afectado, al hacer parar el bus “no abrió la puerta, y el tipo paró un par de metros más allá y tampoco abrió la puerta. Y mi amigo me dijo ‘no te preocupes, lo vamos a seguir’“, señaló Marco Antonio Irarrázabal.

Luego, al alcanzar la máquina, “me cruzo y el chofer como que me quiere echar el vehículo encima. Y la gente del bus después me corroboró que ellos le decían que me abriera la puerta y él no quiso abrir“, agregó.

“Todos los días pasa lo mismo. No sé qué tienen contra las personas con silla de rueda. Yo exijo que las autoridades tomen cartas en el asunto porque no soy el único. No es que nos lleven gratis, es un derecho porque yo tengo mi cédula de discapacidad, tengo toda mi documentación”, sentenció Marco Antonio al respecto.

Frente a esta situación de vulneración, María José Escudero, directora Ejecutiva de Fundación Ronda, declaró que “ninguna persona puede elegir y juzgar a quién le va a otorgar ese servicio y menos en el transporte público. Por lo tanto hacemos un llamado y somos enfáticos como fundación que este tipo de actos no se pueden repetir… él es un ciudadano como cualquier otro y tiene los mismos derechos que todos“, concluyó.

Los buses del transporte público están habilitados para trasladar personas con discapacidad, además de un protocolo claro para ayudar a quien lo requiera. Sin embargo, entre los conductores no hay claridad sobre su rol y cómo aplicar las normas.

“Nos dijeron que no podíamos bajarnos del bus” para ayudar a personas con discapacidad, declaró un chofer. Mientras que otro recalcó que “deben ser mínimos los conductores que tengan esa mentalidad de no poder prestarle apoyo a la gente con discapacidad”.

Por su parte, el Ministerio de Transporte notificó a la empresa de lo ocurrido y esta inició la investigación correspondiente. Asimismo, recalcaron que solicitaron que se apliquen las máximas sanciones, ya que lo ocurrido no se condice con lo esperado de un conductor profesional.