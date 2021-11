En medio de una tensa espera continúan las negociaciones entre los pescadores de la ex Caleta Sudamericana y el gobierno para tener un lugar estable y definitivo para trabajar. Han sido casi tres semanas que son el reflejo de los últimos ocho años: El conflicto estalló debido a que este año se venció el plazo prometido para que los trabajadores estuvieran instalados en la caleta que se construiría en Valparaíso. Ahora, y tras negociaciones con gobierno y la cartera de Economía, los pescadores no descartan radicalizar el movimiento. “Llega un momento cuando no hay control sobre las bases, nosotros podemos hacer el mejor esfuerzo como dirigentes y mantener la calma, pero se puede escapar de las manos”, indican los dirigentes de la ex Caleta Sudamericana.