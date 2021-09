Han pasado tres meses desde que un accidente terminó con la vida de una joven estudiante que cruzó una transitada calle en Valparaíso. Alexa Llanos Rocco, de 19 años, cruzando por un paso peatonal fue atropellada por el conductor de un taxi que apareció en cosa de segundos por la pista contraria. Muerte que se pudo haber evitado y que preocupa a la familia por las penas que arriesga el responsable. “Fue tanto el impacto, que este colectivero la atropelló, quedó arriba, la arrastró 50 metros arriba del capo porque no podía frenar”, relató Marjorie Rocco, madre de Alexa. Marco Antonio Barros Campos, fue formalizado por cuasidelito de homicidio por disposición de la Fiscalía de Quilpué, con plazo de investigación de cuatro meses, quedando con arraigo nacional. Según el Ministerio Público, no existen los elementos necesarios para que este hombre termine en prisión preventiva por falta de dolo, pese a que ya había sido detenido en 2017 por manejar sin licencia. “No puede ser que alguien atropelle a una persona, la mate y esté en su casa. Es un asesinato”, planteó Jorge Llanos, papá de la víctima. Por este caso, el municipio creó un programa para restructurar concurrida avenida, existiendo una promesa pero los montos solicitados a la Seremi de Transportes aún no son aprobados. Ahora la Fiscalía espera un informe clave de alcoholemia que podría cambiar el panorama de este conductor, y falta un mes para que se cierre la investigación.