Lorena Navarrete recuerda como su hijo de 16 años, Emilio Rocha, murió a causa del Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (PIMS, por sus siglas en inglés), enfermedad asociada directamente al COVID-19. El 21 de enero de este año, el joven que amaba las batallas de freestyle y que soñaba con que la pandemia terminara, empezó a presentar una serie de síntomas y se hizo tres exámenes PCR, pero todos salieron negativos. Nadie lograba hacer un diagnóstico claro de lo que pasaba con Emilio. Lo único que se sabía era que estaba grave y necesitaba ser internado. Pasaron cuatro días antes que un médico lograra dar con el diagnóstico certero: padecía PIMS, una enfermedad poco frecuente que surge incluso después de varios días de haber tenido COVID-19 y que provoca la inflamación de diferentes órganos. Según cifras preliminares entregadas por la Red de Infectología Pediátrica, en el 2020 un total de 186 niños y adolescentes fueron diagnosticados con PIMS y sólo este año ya van 16, lo que hace un total durante esta pandemia de 202 casos. Una realidad que bien conoce Giovanna: su hijo Vicente (14) superó el coronavirus en julio de 2020. Sin embargo, un mes después de contagiarse, apareció el síndrome inflamatorio con una serie de síntomas que incluyeron la caída del cabello y ronchas en la piel. Fueron 10 días los que Vicente estuvo internado grave en la UCI. “Cuídense, no se saquen la mascarilla. Es innecesario. Yo también creía que no me iba a pasar nada y terminé muy mal”, aseveró Vicente.