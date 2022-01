En el 200o se comenzó a escuchar por primera vez sobre playa Luna, un lugar en Puchuncaví de grandes acantilados donde la gente puede tomar sol y bañarse en el mar sin ropa. Se trata de la primera playa nudista en Chile que tuvo un debut polémico pero con un final exitoso. René Rojas, fundador de la playa, asegura que “no hay nadie que se haya sacado la ropa y entrado al mar, que diga que no le gusta. La sensación es 100% recomendable, es una experiencia inolvidable”. Después de un viaje a Brasil, René descubrió el nudismo en el ’98 y quiso implementar lo mismo en Chile. Actualmente playa Luna cumple 20 años desde que un juez determinó que no era ilegal, pero pese a este fallo, la presencia de estos bañistas por años generó controversias. Cabe destacar que este lugar tiene reglas especiales y que se recuerdan en un letrero, quedando prohibidas las conductas de carácter sexual o eróticas, así como fotografiar a alguien sin autorización. La idea es no incomodar a nadie, por lo que al momento de caminar, debe hacerse por la orilla de la playa y no en medio de las personas. René recuerda que este 22 de enero hay programado un viaje para la playa desde Santiago.