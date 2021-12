El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, se negó a recepcionar las obras de la playa la Chimba porque asegura que no tiene ni luminarias ni buenos accesos. El Ministerio de Obras Públicas respondió al edil, apelando a los posibles efectos de esta determinación. “He sido emplazado por la gente del MOP a través de TikTok, como que yo no quiero recibir la pelota, como que yo no me quiero hacer cargo de esto. Yo no voy a recibir una playa que no tiene baños, que no tiene accesibilidad ni caminos… está mal hecha”, alegó la autoridad municipal. Por su parte, desde el Gobierno explicaron las implicancias de no dar el visto bueno a la primera parte de este millonario proyecto en plena temporada estival. “Necesitamos que el Municipio cumpla con los compromisos que están firmados en beneficio de los vecinos, que hoy tienen a disposición una playa que aún no pueden utilizar”, argumentó el Seremi de gobierno, mientras los antofagastinos esperan poder contar con ese espacio de cara al verano.