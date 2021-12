Un spot publicitario no ha dejado indiferente a nadie y rápidamente se viralizó en redes sociales. Hay quienes opinan que es una publicidad dañina sobre todo para quienes han vivido de cerca lo peor del COVID-19, ya que utiliza frases como “¿No te quieres vacunar? Te esperamos”. Las mentes detrás de esta idea corresponde a la funeraria Iván Martínez, cuyo dueño explicó que “son cosas medias agresivas en unos aspectos, pero el fin es que la gente se cuide. No porque somos una funeraria vamos a querer que la gente fallezca para hacer un negocio”, destacando que busca promover la vacunación. Por otro lado, hay ciudadanos que destacan la creatividad pese a que catalogan el mensaje como “fuerte”. Pero lo que es certero es que la publicidad no deja de llamar la atención. La propuesta entonces cumple su función, aunque ¿será realmente efectiva?